https://news.day.az/politics/1758590.html Посольство Турции поздравило Азербайджан с праздником Гурбан байрамы Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю праздника Гурбан. Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации, размещенной на странице диппредставительства в соцсети X, адресовано поздравление как гражданам Азербайджана, так и Турции.
Посольство Турции поздравило Азербайджан с праздником Гурбан байрамы
Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю праздника Гурбан.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации, размещенной на странице диппредставительства в соцсети X, адресовано поздравление как гражданам Азербайджана, так и Турции.
"Поздравляем всех наших граждан, а также азербайджанских братьев и сестер с благословенным праздником Гурбан - символом единства, солидарности и братства мусульман всего мира. Желаем всем крепкого здоровья, радости, благополучия и изобилия за праздничным столом",- говорится в публикации посольства.
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