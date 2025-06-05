ЕС будет сотрудничать с США в этой сфере

Евросоюз сделает упор на развитии сотрудничества с США в цифровой сфере, признавая превосходство заокеанских технологий в таких критически важных областях, как облачные сервисы, искусственный интеллект (ИИ) и микрочипы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК) о Международной цифровой стратегии.

Брюссель готовится открыто признать то, о чем многие говорили в частном порядке: Европа просто не в состоянии "отлучить себя от американских технологических компаний", говорится в публикации. Отбросив амбициозные, но нереалистичные планы, ЕС станет "всячески содействовать сотрудничеству с США, а также с другими игроками в сфере технологий, включая Китай, Японию, Индию и Южную Корею".

"Разделение нереально, и сотрудничество останется значимым по всей технологической цепочке создания стоимости", - отмечается в документе. Его авторы признают "превосходные способности США к инновациям" и "неспособность Европы извлечь выгоду из цифровой революции".