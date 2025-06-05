Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

Стали известны некоторые устройства Apple, которые не получат обновления операционной системы (ОС) в 2025 году. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации журналистов медиа, iOS 26 нельзя будет установить на iPhone Xs, Xs Max и Xr. Все три смартфона вышли в одно время - осенью 2018 года. Если инсайд подтвердится, то популярные телефоны останутся без обновления после шести лет непрерывной поддержки.

Также авторы выяснили, что iPadOS 26 - ОС для планшетов - будут поддерживать почти все девайсы, которые работают с iPadOS 18. Без обновления останется только iPad 7-го поколения. В свою очередь, новейшую macOS 26 не получат MacBook Air (с процессором Intel), MacBook Pro и Mac mini 2018 года выпуска и iMac Pro 2017 года выпуска.

"Стоит также отметить, что, как это часто случается из года в год, Apple может оказывать техническую поддержку устройству, при этом не добавляя в него новых функций", - заключили журналисты. Анонс новых ОС ожидается на мероприятии WWDC 2025, которое состоится 9 июня в 21:00 по бакинскому времени.