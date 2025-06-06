В Саудовской Аравии проходят кульминационные дни Хаджа

В Саудовской Аравии проходят кульминационные дни Хаджа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии начинается паломничество к исламским святыням.