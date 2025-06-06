https://news.day.az/world/1758494.html В Саудовской Аравии проходят кульминационные дни Хаджа - ВИДЕО В Саудовской Аравии проходят кульминационные дни Хаджа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии начинается паломничество к исламским святыням.
В Саудовской Аравии проходят кульминационные дни Хаджа - ВИДЕО
В Саудовской Аравии проходят кульминационные дни Хаджа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии начинается паломничество к исламским святыням.
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