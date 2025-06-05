Хорошая новость для пенсионеров

Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшеронского района получили июньские пенсии досрочно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, пенсии в этих регионах были перечислены раньше установленного графика. Такое решение принято с учетом предстоящих праздничных дней.

Аналогичные выплаты также были произведены в Нахчыванской Автономной Республике.

Что касается других регионов страны и граждан, имеющих право на пенсию на льготных условиях, выплаты будут осуществлены в соответствии с установленным графиком в течение текущего месяца.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане вырос средний размер пенсий.