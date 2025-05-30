В Азербайджане вырос средний размер пенсий

В последние годы в Азербайджане наблюдается стабильный рост пенсий, что позволило значительно приблизить их соотношение к международным стандартам. Речь идет о так называемом коэффициенте замещения - доле пенсии по отношению к средней заработной плате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, с начала текущего года в рамках нового пакета социальных реформ все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента. С 1 февраля 2025 года размер минимальной пенсии был повышен с 280 до 320 манатов.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средняя месячная заработная плата в стране составила 1083,8 маната, а средняя пенсия - 538 манатов. Средний размер пенсии по возрасту достиг 573 манатов.

Таким образом, коэффициент замещения по средней пенсии вырос с 40,7 процента в 2018 году до 49,6 процента на 1 апреля 2025 года. В случае пенсий по возрасту рост еще более заметен: с 45,8 до 52,9 процента.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане пособия и стипендии увеличены вдвое.