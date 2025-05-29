В Азербайджане пособия и стипендии увеличены вдвое

Пособия и стипендии в Азербайджане увеличены до двух раз.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев, выступая сегодня в Баку на международной конференции "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Он отметил, что данная мера имеет большое значение с точки зрения углубления межгосударственных отношений.

По его словам, за последние годы в стране было реализовано пять пакетов правовых реформ.

"Социальный пакет, реализация которого началась в текущем году, охватил 3 миллиона человек.

В то же время, пособия и стипендии увеличены до двух раз.

Также была проведена работа по обеспечению работой бывших вынужденных переселенцев. Минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, а среднемесячная заработная плата - в 2 раза",- добавил министр.