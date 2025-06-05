На заседании коллегии минфина Азербайджана обсудили исполнение государственного бюджета

В министерстве финансов Азербайджана состоялось очередное заседание коллегии.

Как сообщает Day.Az, yа заседании, проведенном с участием руководителей структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений, министр финансов, председатель коллегии Сахиль Бабаев отметил, что успешная и целенаправленная политика, осуществляемая под руководством Президента Ильхама Алиева во всех сферах, внесла важный вклад во всестороннее развитие страны, обеспечение устойчивого роста в социально-экономической сфере и макроэкономической стабильности в 2024 году.

Эти факторы положительно повлияли на исполнение государственного бюджета, создав условия как для полного выполнения прогнозов по доходам и расходам, так и для сохранения фискальной дисциплины и дальнейшего укрепления финансовых позиций, подчеркнул глава минфина.

На заседании коллегии были затронуты вопросы исполнения государственного бюджета на 2024 год, было отмечено, что доходы государственного бюджета составили 37,2 миллиарда манатов, что на 774 млн манатов, или 2,1 % больше прогноза. Расходы государственного бюджета за прошлый год были исполнены в размере 95% от прогноза, или 37,7 млрд манатов. Дефицит государственного бюджета был на 2,8 млрд манатов, или 83,5% меньше предусмотренного прогноза.

Министр финансов заявил, что в течение года было полностью и своевременно обеспечено финансирование всех государственных обязательств и социальных программ, включая оборону, национальную безопасность, восстановление освобожденных территорий, социальное обеспечение и усиление социальной защиты населения, меры экономической поддержки бизнеса, а также необходимые расходы в сфере образования, здравоохранения, инвестиций, культуры, спорта и других областях.

Отмечено, что в рамках исполнения государственного бюджета в течение года казначейскими органами было исполнено в общей сложности 1 миллион 587 тысяч платежных документов.

С.Бабаев подчеркнул важность применения современных технологий и ускорения цифровизации в управлении государственными финансами, дал соответствующие поручения по повышению качества и оперативности казначейских услуг, предоставляемых Государственным казначейским агентством, созданию автоматической платежной системы на основе рисков, упрощению и электронизации процесса платежей.

В то же время министр отметил необходимость организации совместной деятельности с Государственной службой финансового контроля для обеспечения исполнения платежей на основе критериев оценки рисков, подчеркнув, что в результате применения этого механизма контроль над бюджетными средствами будет еще больше усилен.

На заседании коллегии также обсуждались работы, проведенные в 2024 году в области охраны здоровья населения. Было отмечено, что в результате расширения возможностей государственного бюджета значительно увеличился объем средств, выделяемых на здравоохранение. Так, за последние 5 лет рост расходов на здравоохранение составил 2,1 раза. Исполнение расходов по разделу "Здравоохранение" в государственном бюджете 2024 года составило 1 миллиард 828,8 миллиона манатов. Основная часть этих средств была потрачена на охват населения обязательным медицинским страхованием за счет бюджетных средств и финансирование ряда государственных программ.

Председатель коллегии дал поручения по продолжению оперативного выполнения задач в рамках полномочий министерства финансов по реформам в области охраны здоровья населения, а также по принятию необходимых мер, связанных с финансовым обеспечением проводимых реформ.

На заседании коллегии были продемонстрированы презентации и заслушаны соответствующие доклады о состоянии исполнения поручений в министерстве финансов, а также об анализе текущей ситуации, связанной с оценкой служебной деятельности государственных служащих, работающих в системе ведомства. Было отмечено, что за последние три года применения системы оценки исполнения поручений, вытекающих из указов и распоряжений главы государства, показатель исполнения по министерству финансов составил более 97%. Согласно текущей оценке, среди 17 министерств, по соотношению количества поручений и процента их исполнения, министерство финансов находится в числе ведомств с наиболее высокими показателями.

Говоря о важных задачах, стоящих перед министерством финансов в текущем году, Сахиль Бабаев дал поручения по продолжению работ, начатых в соответствии с законодательством, по организации своевременной и качественной подготовки проектов государственного и сводного бюджетов на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года, а также по составлению и представлению соответствующих бюджетных пакетов по назначению.

На заседании были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

Ранее сообщалось, что Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об исполнении госбюджета на 2024 г.