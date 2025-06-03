Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об исполнении госбюджета на 2024 г.

Законопроект об исполнении государственного бюджета на 2024 год был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.

Как сообщает Day.Az, вопрос был представлен на обсуждение депутатам на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Информацию представил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов.

Проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.