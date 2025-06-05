https://news.day.az/world/1758479.html

Крупнейшее в мире китайское судно-автоперевозчик - ВИДЕО

В сети распространились кадры крупнейшего в мире китайского судна-автоперевозчика BYD Shenzhen, который доставляет на Запад очередные 8000 электромобилей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Тихом океане горит грузовое судно с 3 тысячами автомобилей.