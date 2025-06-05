Крупнейшее в мире китайское судно-автоперевозчик

В сети распространились кадры крупнейшего в мире китайского судна-автоперевозчика BYD Shenzhen, который доставляет на Запад очередные 8000 электромобилей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Тихом океане горит грузовое судно с 3 тысячами автомобилей.