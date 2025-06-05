Сколько китайских компаний функционирует в Азербайджане?

По данным на май текущего года, в Азербайджане функционируют около 300 китайских компаний.

Как передает Day.Az, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев, выступая сегодня на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем в Баку.

"Приглашаем китайские компании принять участие в поректах по развитию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Эти территории имеют большой экономический, туристический потенциал. Применение технологических решений Китая в процессе реинтеграции этих территорий будет выгодно обеим сторонам.

За последние 5 лет ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос на 26 процентов, а добавленная стоимость, созданная для ненефтегазовой промышленности, выросла на 1,5 процента. Повышение наших связей до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства открывает широкие возможности и для расширения объема торгового оборота. Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Так, в январе-апреле 2025 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Китаем вырос на 37 процентов и превысил 1,4 миллиарда долларов США.

Азербайджанские торговые и винные дома уже работают в таких городах КНР, как Пекин, Шанхай, Урумчи, Циндао, Чэнду, Нанкин и Чжанцзячжуан. Азербайджанский торговый дом также активен на популярной китайской платформе электронной коммерции "JD". Эти центры способствуют развитию наших двусторонних коммерческих отношений",- отметил он.

По словам Э.Алиева, китайские компании широко представлены в Азербайджане.

"По состоянию на 1 мая текущего года в Азербайджане функционируют около 320 китайских компаний в секторах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг. В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о взаимном сотрудничестве в ненефтяном секторе, в частности в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику. В результате усилий по укреплению инвестиционного партнёрства, с китайскими компаниями реализуются совместные проекты в области промышленности, "зелёной" энергетики, транспорта, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий и шелководства.

Продолжается работа над проектом по производству электробусов и локализации запасных частей в Сумгайытском химическом промышленном парке совместно с китайской компанией BYD. Согласно проекту, планируется наладить местное производство в Азербайджане и поэтапно довести уровень локализации до 40 процентов к 2030 году", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Баку обсуждают развитие торгово-экономических отношений с Китаем.