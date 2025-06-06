Мерц заявил об ощутимых потерях автопрома Германии из-за пошлин США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины негативно сказываются на состоянии автомобилестроительных компаний ФРГ.

"Влияние ужасно", - сказал он в интервью американской телекомпании CNN, когда его попросили оценить, как американские тарифы влияют на автопром Германии, передает Day.Az.

"Я очень рассчитываю на то, что мы найдем решение в этом торговом конфликте. В конце концов, он представляет собой угрозу для нас всех", - отметил Мерц, который 5 июня встретился с Трампом в Вашингтоне. Канцлер выразил надежду на то, что урегулировать торговые разногласия удастся в течение лета.

Мерц добавил, что Берлин и Вашингтон назначат "представителей от каждой стороны для ведения переговоров" на тему пошлин. "Но это необходимо вывести на европейский уровень, поскольку торговая политика относится к сфере ответственности ЕС. Мы - часть Евросоюза и пытаемся сыграть конструктивную роль", - указал канцлер Германии.

В конце мая газета Handelsblatt сообщила, что крупнейшие германские автоконцерны, среди которых Volkswagen, BMW и Mercedes, ведут переговоры с США по вопросу отмены или смягчения импортных пошлин. Согласно источникам издания, автогиганты предпочли бы соглашение между ЕС и США, которое отменило бы все пошлины. Однако ни европейцы, ни американцы пока этого не хотят. По этой причине снижение тарифов хотя бы до 10% было бы приемлемым, особенно с учетом того, что ЕС вводит десятипроцентную пошлину на импорт автомобилей из США, резюмировала газета.

Ранее мы сообщали о встрече Трампа с Мерцем.