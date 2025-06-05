Starlink официально зарегистрирован в Азербайджане

Компания "Starlink Azerbaijan" MMC зарегистрирована 4 июня 2025 года и выходит на рынок со своими инновационными услугами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АРА, регистрацию компании обеспечило Агентство информационно-коммуникационных технологий на основании поступившего обращения. Это означает, что глобальный проект Илона Маска получил официальный юридический статус на территории Азербайджана.

Starlink предоставит в стране высокоскоростной интернет через спутниковую связь, что особенно важно для отдаленных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в США выдвинули требование к SpaceX по потере корабля Starship.