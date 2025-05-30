В США выдвинули требование к SpaceX по потере корабля Starship

Правительство США потребовало от американской компании SpaceX провести расследование обстоятельств потери прототипа ее космического корабля Starship в ходе недавнего испытательного полета. Об этом говорится в письменном заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в этом документе, "ФАУ требует от SpaceX провести расследование обстоятельств аварии, произошедшей при девятом полете Starship после запуска 27 мая с [космодрома] Starbase в штате Техас". В заявлении также содержатся данные о том, что все обломки прототипа корабля упали в специально отведенной для испытания зоне. "Нет данных о пострадавших или ущербе собственности", - добавляет ФАУ.

Как сообщила ранее SpaceX, девятое испытание завершилось потерей прототипа корабля Starship. По свидетельству фирмы, произошло "быстрое незапланированное разрушение" Starship. Предыдущие два запуска в январе и марте также завершились неудачей. Контроль над второй ступенью корабля в ходе нынешнего полета был потерян примерно через полчаса после запуска. Кроме того, была зафиксирована утечка топлива. Вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы связи Starlink не удалось - во время полета дверь грузового отсека корабля не открылась до конца.

В этот раз компания не ставила перед собой задачу осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Он успешно отделился от корабля и должен был приводниться в Мексиканском заливе, однако связь с ним была тоже утеряна. Тем не менее SpaceX не считает данный инцидент неудачей, поскольку это стало первым повторным использованием Super Heavy. Ранее этот же ускоритель использовался в седьмом испытательном полете.

15 марта глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую преследует американский предприниматель и самый состоятельный человек планеты, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Общая высота системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т.