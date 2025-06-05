https://news.day.az/sport/1758334.html "Азеррейл" подписал бывшую волейболистку сборной Азербайджана Бывшая волейболистка женской сборной Азербайджана Шафагат Алышанова перешла в "Азеррейл". Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила сама 34-летняя связующая. С ней был подписан контракт сроком на один год. Отметим, что Алышанова ранее выступала за "Азеррейл".
"Азеррейл" подписал бывшую волейболистку сборной Азербайджана
Бывшая волейболистка женской сборной Азербайджана Шафагат Алышанова перешла в "Азеррейл".
Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила сама 34-летняя связующая.
С ней был подписан контракт сроком на один год.
Отметим, что Алышанова ранее выступала за "Азеррейл". Последней ее командой была "Национальная Академия Авиации" в сезоне 2023-2024.
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