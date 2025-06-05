"Азеррейл" подписал бывшую волейболистку сборной Азербайджана

Бывшая волейболистка женской сборной Азербайджана Шафагат Алышанова перешла в "Азеррейл".

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила сама 34-летняя связующая.

С ней был подписан контракт сроком на один год.

Отметим, что Алышанова ранее выступала за "Азеррейл". Последней ее командой была "Национальная Академия Авиации" в сезоне 2023-2024.