В Душанбе подписан ряд документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе подписан ряд документов.

Как сообщает в четверг Day.Az, подписание документов состоялось 5 июня в столице Таджикистана Душанбе в рамках заседания Совета глав правительств стран-членов Содружества Независимых Государств.

Отмечается, что документы, в частности, касаются: сотрудничества государств в развитии отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, гармонизации национальных систем организации воздушного движения, сотрудничества в области охраны здоровья населения, решения о Форуме волонтеров СНГ, развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран-участниц СНГ, учреждения нагрудного знака "За развитие туризма в СНГ", межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".