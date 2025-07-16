Кто может стать новым послом Франции в Азербайджане?

Срок пребывания Анн Буайон на посту посла Франции в Азербайджане, начавшийся в конце 2022 года, подходит к завершению. На смену ей в Баку может прийти Софи Лагутт - инспектор Министерства иностранных дел Франции, сообщает издание Intelligence Online, передает Day.Az.

По данным источника, её кандидатура уже выдвинута и в настоящее время ожидает согласования.

Отмечается, что Лагутт считается специалистом по Ближнему Востоку, ранее занимала пост генерального консула Франции в Монреале (Канада), а также работала в аппаратах министров по европейским делам в начале первого президентского срока Эммануэля Макрона.