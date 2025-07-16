https://news.day.az/world/1768089.html Израиль ударил по военному штабу в Дамаске Израиль нанес удар по комплексу сирийского Генштаба в районе Дамаска. Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия Израиля. "Израильские вооруженные силы продолжают следить за развитием событий и действиями режима против друзских мирных жителей на юге Сирии.
Израиль ударил по военному штабу в Дамаске
Израиль нанес удар по комплексу сирийского Генштаба в районе Дамаска.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия Израиля.
"Израильские вооруженные силы продолжают следить за развитием событий и действиями режима против друзских мирных жителей на юге Сирии. В соответствии с указаниями политического руководства израильские вооруженные силы наносят удары в этом районе и остаются готовыми к различным сценариям развития событий", - отмечается в армейской пресс-службе.
Агентство Reuters сообщило, что израильская армия нанесла авиаудар по зданию Министерства обороны Сирии.
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