Израиль ударил по военному штабу в Дамаске

Израиль нанес удар по комплексу сирийского Генштаба в районе Дамаска.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия Израиля.

"Израильские вооруженные силы продолжают следить за развитием событий и действиями режима против друзских мирных жителей на юге Сирии. В соответствии с указаниями политического руководства израильские вооруженные силы наносят удары в этом районе и остаются готовыми к различным сценариям развития событий", - отмечается в армейской пресс-службе.

Агентство Reuters сообщило, что израильская армия нанесла авиаудар по зданию Министерства обороны Сирии.