https://news.day.az/world/1767991.html Стало известно, когда и где пройдет саммит ШОС Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.
Стало известно, когда и где пройдет саммит ШОС
Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.
"Саммит ШОС будет проведен в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября", - приводит его слова МИД КНР на своем сайте.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций посетят саммит и "примут участие в связанной с ним деятельности".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре