Стало известно, когда и где пройдет саммит ШОС

Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

"Саммит ШОС будет проведен в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября", - приводит его слова МИД КНР на своем сайте.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций посетят саммит и "примут участие в связанной с ним деятельности".