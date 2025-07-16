Зангезурский коридор может быть передан под внешний контроль

Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически подтвердил, что Зангезурский коридор может оказаться под внешним управлением - пусть и не напрямую.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Ереване.

Речь идет о создании некой компании, которая будет контролировать ключевую инфраструктуру.

По словам Пашиняна, в Армении рассматривается вариант создания компании, которая "привлечет инвестиции в дорожные инфраструктуры" и получит право аренды земельных участков. Эта структура сможет строить дороги, трубопроводы и линии электропередачи - при этом, как подчеркнул премьер, речь идет не только о строительстве, но и об "осуществлении определенных функций", что явно выходит за рамки простого подряда.

Пашинян поспешил заверить, что по истечении срока договора вся инфраструктура "останется в государственной собственности".

Однако Пашинян не уточнил, кто именно будет контролировать её до этого срока и какие функции будет выполнять предполагаемая компания. Пока, по его словам, окончательное решение не принято, но подобный механизм "обсуждается".

Это заявление прозвучало на фоне комментариев по поводу предложения посла США в Турции Томаса Баррака о передаче контроля над Зангезурским коридором международной структуре.

Несмотря на официальное отрицание, Пашинян, по сути, не исключил вариант, при котором контроль над стратегически важным маршрутом окажется в руках внешнего игрока, пусть и под видом инвестиционной или инфраструктурной компании.