iPhone 17 снова не получит долгожданное улучшение

Базовая модель iPhone 17 получит 8 ГБ оперативной памяти, в то время как версии iPhone 17 Pro, Pro Max и новая модель Air будут оснащены 12 ГБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание 9to5Mac, таким прогнозом поделился аналитик Джефф Пу в новой заметке для инвесторов.

Скажется ли меньший объем оперативной памяти на работе базового iPhone не отмечается. Однако известно, что оперативная память - важный ресурс, необходимый для стабильной работы таких тяжелых задач как игры и ИИ-сервисы.

Аналитик также пересмотрел свой предыдущий прогноз относительно процессора. Ранее он предполагал, что базовый iPhone 17 будет работать на чипе A18 от предыдущего поколения (iPhone 16). Теперь же Пу считает, что эта модель, как и iPhone 17 Air, получит новый чип A19. Более производительная версия, A19 Pro, по-прежнему ожидается только в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max.

Уточняется, что в Pro-версиях будет использоваться более быстрая память LPDDR5X, тогда как iPhone 17 Air и базовая модель получат память стандарта LPDDR5. Помимо этого, Джефф Пу подтвердил свои ожидания, что вся линейка iPhone 17 будет оснащена чипом Wi-Fi 7 собственной разработки Apple.