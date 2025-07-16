https://news.day.az/world/1767994.html Молния попала в здание Всемирного торгового центра - ВИДЕО Молния попала в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Молния попала в здание Всемирного торгового центра - ВИДЕО
Молния попала в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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