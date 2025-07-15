Сколько медуслуг оказано в Азербайджане за полгода?

За первые 6 месяцев 2025 года (январь-июнь) в медицинских учреждениях, находящихся в ведении TƏBİB, зарегистрировано 12 393 131 обращение. Из них 260 661 - стационарные и 12 132 470 - амбулаторные. Количество обращений увеличилось на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Day.Az сообщили в TƏBİB.

В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет отмечен рост количества оказанных услуг. За указанный период оказано 44 174 073 медицинских услуг (5 811 277 стационарным и 38 362 796 амбулаторным). Общее количество оказанных медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 13 процентов.

Также зафиксирован рост объема лабораторных услуг, оказываемых гражданам медицинскими организациями. За 6 месяцев проведено 18 722 731 лабораторное исследование, из них 2 843 708 - стационарных и 15 879 023 - амбулаторных. Таким образом, общее количество лабораторных услуг, оказанных медицинскими организациями, увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2024 годом. При этом за январь-июнь проведено 181 352 хирургических операции и процедуры (169 138 - стационарных и 12 214 - амбулаторных). Количество хирургических операций и процедур снизилось на 1 процент по сравнению с прошлым годом.