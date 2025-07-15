Журналисты в Карабахе стали мишенью армянских агрессоров лишь за выполнение своей работы

Журналисты в Карабахе стали мишенью армянских агрессоров только потому, что делали свою работу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный редактор La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн в ходе выставки, посвященной памяти азербайджанских журналистов-шехидов, зверски убитых армянскими оккупантами во время Первой и Второй Карабахской войн. Выставка организована аналитическим центром Baku Network в Париже.

"Некоторые страны больше не соблюдают законы войны. Они бомбят мирное население, разрушают больницы и школы, устанавливают противопехотные мины. Это происходит сегодня на Ближнем Востоке - то же самое происходило и во время Карабахской войны. Журналисты, память которых мы чтим сегодня, погибли не случайно. Их убивали потому, что они были журналистами", - подчеркнул он.

Брюн, бывший военный репортер с более чем двадцатилетним опытом работы в "горячих точках", выразил обеспокоенность изменением отношения к журналистам в современных вооружённых конфликтах. "Мы больше не просто подвергаемся опасности, разделяя риски с солдатами на передовой. Сегодня мы становимся мишенью исключительно потому, что мы - журналисты", - отметил он.

Главный редактор La Gazette du Caucase также обратил внимание на более тонкие формы давления на журналистов - через цензуру, манипуляции и редакционные запреты. В качестве примера он привел случай с французской журналисткой Лизерон Будуль, чей репортаж о Карабахе, по его словам, был снят с эфира, поскольку он противоречил официальной версии событий. Другой случай касался репортера крупного французского издания, который использовал ложную информацию об азербайджанской армии, чтобы соответствовать ожиданиям редакции. Позднее журналист признался, что это была ложь, и добавил, что без этого его статья не была бы опубликована.

Брюн также выразил обеспокоенность в связи с влиянием армянских националистических кругов на французские СМИ. По его утверждению, Мурад Папазян, лидер французского отделения партии "Дашнакцутюн", приобрел контроль над большинством школ журналистики во Франции. Это, по словам Брюна, деморализует молодых журналистов и приводит к подмене независимой журналистики пропагандой и шоу-контентом.

Отметим, что аналитический центр Baku Network впервые поднял в Европе тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии со стороны Армении, проведя ряд мероприятий.

В Париже была организована выставка, в рамках которой BN представил общественности материалы о журналистах-шехидах. Участникам мероприятия были розданы буклеты в память о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и зарубежные журналисты.

Мероприятие было проведено в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network под названием "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана". Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции.