Израиль продолжит удары по Сирии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по правительственным силам Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Times of Israel", Кац призвал правительственные силы Сирии покинуть город Сувейда.

Он подчеркнул, что Израиль не оставит друзов в Сирии без поддержки и заявил, что обеспечит демилитаризацию региона.

Между тем сирийские СМИ сообщают о возобновлении столкновений после объявления режима прекращения огня.