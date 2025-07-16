Mercedes-Benz GLS: Шанс приобрести флагман среди внедорожников с выгодой 13% до конца лета

Mercedes-Benz Azerbaijan объявляет о специальном предложении на роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS. До 31 августа 2025 года вы можете приобрести этот выдающийся SUV с выгодой 13% - шанс, который бывает нечасто.

GLS - это "S-Класс среди внедорожников": просторный, мощный и наполненный передовыми технологиями. Семь полноценных сидений, исключительный комфорт для каждого пассажира и инженерия, доведённая до совершенства.

"Мы рады предложить Mercedes-Benz GLS на столь привлекательных условиях, - отмечают в Mercedes-Benz Azerbaijan. - Это автомобиль, который олицетворяет собой высший уровень вождения: от адаптивной подвески E-ACTIVE BODY CONTROL до интеллектуальной системы MBUX."

Почему выбирают Mercedes-Benz GLS:

• Простор и комфорт: три ряда сидений для семи пассажиров, премиальные материалы, индивидуальные настройки.

• Уверенность и мощь: система полного привода 4MATIC и мощные двигатели.

• Инновации: передовые системы безопасности и интуитивная мультимедиа MBUX.

• Универсальность: идеально подходит как для города, так и для дальних путешествий.

Количество автомобилей строго ограничено.

Предложение действует только до конца лета 2025 года.

Приобрести Mercedes-Benz GLS можно в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Heydər Əliyev pr. 191 - *8885

Autostar Kaukasus

Babək pr. 1145 - *5545