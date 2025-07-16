Mercedes-Benz GLS: Шанс приобрести флагман среди внедорожников с выгодой 13% до конца лета - ФОТО (R)
Mercedes-Benz Azerbaijan объявляет о специальном предложении на роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS. До 31 августа 2025 года вы можете приобрести этот выдающийся SUV с выгодой 13% - шанс, который бывает нечасто.
GLS - это "S-Класс среди внедорожников": просторный, мощный и наполненный передовыми технологиями. Семь полноценных сидений, исключительный комфорт для каждого пассажира и инженерия, доведённая до совершенства.
"Мы рады предложить Mercedes-Benz GLS на столь привлекательных условиях, - отмечают в Mercedes-Benz Azerbaijan. - Это автомобиль, который олицетворяет собой высший уровень вождения: от адаптивной подвески E-ACTIVE BODY CONTROL до интеллектуальной системы MBUX."
Почему выбирают Mercedes-Benz GLS:
• Простор и комфорт: три ряда сидений для семи пассажиров, премиальные материалы, индивидуальные настройки.
• Уверенность и мощь: система полного привода 4MATIC и мощные двигатели.
• Инновации: передовые системы безопасности и интуитивная мультимедиа MBUX.
• Универсальность: идеально подходит как для города, так и для дальних путешествий.
Количество автомобилей строго ограничено.
Предложение действует только до конца лета 2025 года.
Приобрести Mercedes-Benz GLS можно в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Heydər Əliyev pr. 191 - *8885
Autostar Kaukasus
Babək pr. 1145 - *5545
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре