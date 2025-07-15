Азербайджан представлен на мультикультурном фестивале в Брисбене

Азербайджан был представлен на мультикультурном фестивале, проведенном в австралийском городе Брисбен.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, на фестивале, организованном в средней школе, наряду с Азербайджаном, приняли участие представители таких стран, как Австралия, Египет, Индия, Афганистан, страны Африки, Филиппины, Вьетнам, Китай, Япония, Камбоджа, Республика Корея, Новая Зеландия и др., подготовив специальные стенды, отражающие их национальную культуру.

В рамках фестиваля были продемонстрированы танцы различных народов, а также посредством фотостендов участникам была представлена информация о традициях и культурном наследии этих стран.

Азербайджанский стенд был организован вице-президентом Национальной ассоциации Азербайджана в Квинсленде Айтен Мамедовой и ее супругом Джоном Миллеттом. На стенде были представлены национальные костюмы и другие культурные образцы, отражающие историю, культуру, обычаи и кухню нашей страны, сувениры.

Участники фестиваля проявили большой интерес к азербайджанскому стенду.