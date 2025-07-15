https://news.day.az/world/1767908.html Премьер-министр Украины подал в отставку Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку с занимаемой должности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ. Отметим, что ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Президент Володимир Зеленский на этой неделе сформирует новый Кабинет министров.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку с занимаемой должности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
Отметим, что ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Президент Володимир Зеленский на этой неделе сформирует новый Кабинет министров.
Юлию Свириденко называют основным кандидатом на пост премьер-министра. В настоящее время она занимает должность заместителя премьер-министра.
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