Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Отметим, что ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Президент Володимир Зеленский на этой неделе сформирует новый Кабинет министров.

Юлию Свириденко называют основным кандидатом на пост премьер-министра. В настоящее время она занимает должность заместителя премьер-министра.