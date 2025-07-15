Массовое отравление на турецкой свадьбе

На турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает интернет-издание BirGün.

"После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами", - передает портал.

При этом угощением не отравились жених и невеста, которые, как указывает BirGün, лишь попробовали торт.