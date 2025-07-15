https://news.day.az/world/1767898.html Массовое отравление на турецкой свадьбе На турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом. Как передает Day.Az, об этом сообщает интернет-издание BirGün. "После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу.
Массовое отравление на турецкой свадьбе
На турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает интернет-издание BirGün.
"После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами", - передает портал.
При этом угощением не отравились жених и невеста, которые, как указывает BirGün, лишь попробовали торт.
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