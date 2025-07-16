Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева побывали в Центре Гейдара Алиева

16 июля дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров ознакомил гостью с Центром Гейдара Алиева, считающегося редкой жемчужиной мировой архитектуры. Отмечалось, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера.

В расположенном в центре Музее Гейдара Алиева в виртуальной форме представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны.

Сначала Огулджахан Атабаева осмотрела автомобили, находившиеся в официальном пользовании великого лидера в период его руководства Азербайджаном - с 1969 по 2003 год.

Экспонаты, отражающие различные этапы концепции деятельности общенационального лидера как в период советской власти, так и в годы независимости, фотографии и мультимедийный зал вызвали у гостьи большой интерес.

Ознакомившись также с выставкой "Жемчужины Азербайджана", гостье было сообщено, что на экспозиции демонстрируются редкие экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей и культурным наследием страны. Подчеркивалось, что здесь представлены редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской ковровой школы, а также в оригинальной - звуковой форме экспонируются наши старинные музыкальные инструменты. Было также отмечено, что на выставке, где также представлены национальные одежды Азербайджана и древние монеты, посетители могут увидеть священные книги на различных языках.

После знакомства с выставкой "Музыкальные инструменты: Единство и разнообразие", Огулджахан Атабаева также посетила экспозиции "Кукла в искусстве" и "Танец узоров", где представлены азербайджанские ковры.

Затем гостья ознакомилась с выставками "Тайна розы" известного скульптора Андрея Осташова и "Выражение вечности" художника-скульптора Луиса де Соузы.

После ознакомления с Центром состоялась встреча между вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.

После встречи директор Центра Анар Алакбаров вручил гостье памятный подарок.

Огулджахан Атабаева покинула Центр с хорошим впечатлением.