Майк Уолц заявил о желании Азербайджана заключить важное соглашение с Израилем

Азербайджан выразил желание заключить по-настоящему важное соглашение с Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом кандидат на пост постоянного представителя США в ООН Майк Уолц заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената США.

"Мы говорили об Азербайджане и их стремлении не только сблизиться с США, но и, возможно, заключить подлинное соглашение с Арменией, соглашение с израильтянами, а также говорили о коммерческих возможностях, которые открываются не только для американского бизнеса, но и способны изменить геополитический ландшафт", - сказал он.