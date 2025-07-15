https://news.day.az/politics/1767980.html Майк Уолц заявил о желании Азербайджана заключить важное соглашение с Израилем Азербайджан выразил желание заключить по-настоящему важное соглашение с Израилем. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом кандидат на пост постоянного представителя США в ООН Майк Уолц заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената США.
Майк Уолц заявил о желании Азербайджана заключить важное соглашение с Израилем
Азербайджан выразил желание заключить по-настоящему важное соглашение с Израилем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом кандидат на пост постоянного представителя США в ООН Майк Уолц заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената США.
"Мы говорили об Азербайджане и их стремлении не только сблизиться с США, но и, возможно, заключить подлинное соглашение с Арменией, соглашение с израильтянами, а также говорили о коммерческих возможностях, которые открываются не только для американского бизнеса, но и способны изменить геополитический ландшафт", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре