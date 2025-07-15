https://news.day.az/officialchronicle/1767848.html Утвержден документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области защиты растений и карантина Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты растений и карантина".
Утвержден документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области защиты растений и карантина
Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты растений и карантина".
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Меморандум был подписан 28 апреля 2025 года в городе Эр-Рияде.
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