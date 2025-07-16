https://news.day.az/sport/1768133.html Вратарь сборной Азербайджана ищет команду за рубежом Вратарь сборной Азербайджана по футболу Юсиф Иманов не хочет продолжать карьеру в нашей стране. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, молодой голкипер намерен уехать за границу. В настоящее время Иманов ищет клуб. Он сообщил об этом своим агентам.
Вратарь сборной Азербайджана ищет команду за рубежом
Вратарь сборной Азербайджана по футболу Юсиф Иманов не хочет продолжать карьеру в нашей стране.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, молодой голкипер намерен уехать за границу.
В настоящее время Иманов ищет клуб. Он сообщил об этом своим агентам. Если вратарь не сможет играть за границей, в его услугах заинтересованы клубы Премьер-лиги.
Отметим, что последней командой Юсифа Иманова был "Сабах". Он в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.
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