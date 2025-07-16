Вратарь сборной Азербайджана ищет команду за рубежом

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Юсиф Иманов не хочет продолжать карьеру в нашей стране.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, молодой голкипер намерен уехать за границу.

В настоящее время Иманов ищет клуб. Он сообщил об этом своим агентам. Если вратарь не сможет играть за границей, в его услугах заинтересованы клубы Премьер-лиги.

Отметим, что последней командой Юсифа Иманова был "Сабах". Он в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.