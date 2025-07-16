https://news.day.az/society/1768103.html Будут захоронены останки еще одного шехида, пропавшего без вести в первой Карабахской войне Будут захоронены останки еще одного шехида, пропавшего без вести в первой Карабахской войне. Как сообщает Day.Az, данную информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики.
Будут захоронены останки еще одного шехида, пропавшего без вести в первой Карабахской войне
Будут захоронены останки еще одного шехида, пропавшего без вести в первой Карабахской войне.
Как сообщает Day.Az, данную информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики.
Сообщается, что 18 июля останки шехида Мазахира Халыг оглу Керимова будут захоронены на сельском кладбище Уста Джалилли Хачмазского района.
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