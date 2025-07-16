Будут захоронены останки еще одного шехида, пропавшего без вести в первой Карабахской войне

Будут захоронены останки еще одного шехида, пропавшего без вести в первой Карабахской войне.

Как сообщает Day.Az, данную информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики.

Сообщается, что 18 июля останки шехида Мазахира Халыг оглу Керимова будут захоронены на сельском кладбище Уста Джалилли Хачмазского района.