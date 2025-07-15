Трамп спрогнозировал годовую экономию США от снижения ставки ФРС

Президент США Дональд Трамп призвал выполняющую роль центробанка страны Федеральную резервную систему (ФРС) снизить базовую процентную ставку на три процентных пункта, так как это позволит экономить около $1 трлн ежегодно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ФРС должна снизить ставку на 3 пункта. Инфляция [в стране] очень низкая. Это позволит экономить один триллион долларов ежегодно", - написал американский лидер в X.

Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что ФРС следует снижать ставку, а также подвергал резкой критике ее председателя Джерома Пауэлла и угрожал снять его с должности. Регулятор в июне принял решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%.

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года.