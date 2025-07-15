Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с жаркой погодой.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В обращении отмечается, что в настоящее время температура воздуха в стране значительно повысилась по сравнению с предыдущими днями. Жаркая погода вызывает у людей чувство усталости и утомления. Это чаще всего проявляется у водителей, находящихся за рулем длительное время.

"ГУГДП, учитывая, что такие условия негативно влияют на настроение водителей и их реакцию на окружающую среду, призывает их не садиться за руль в состоянии усталости или сонливости, в относительно прохладное время суток отправляться в дорогу на транспортных средствах, не оборудованных кондиционером, а при поездках на дальние расстояния делать небольшой перерыв после 1-2 часов непрерывного движения", - говорится в обращении.