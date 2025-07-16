Правительство Украины отправлено в отставку

Верховная Рада Украины большинством голосов утвердила освобождение Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно законодательству Украины, при отставке премьер-министра правительство считается ушедшим в отставку в полном составе.

За освобождение Шмыгаля от должности проголосовал 261 депутат, голосовавших "против" не было, воздержались 4 человека, 55 человек не участвовали в голосовании.

Для отставки правительства требовалось не менее 226 голосов. Отметим, что Денис Шмыгаль подал заявление об отставке накануне. Утром 16 июля парламентский комитет по вопросам государственного строительства поддержал отставку.

Министры, подавшие в отставку, будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Ожидается, что новый состав правительства будет назначен в четверг, 17 июля.