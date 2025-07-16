https://news.day.az/world/1768006.html Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение Владелецу ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение - в отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний. Как передает Day.Az, об этом сообщает Совет по защите Карапетяна в соцсетях.
Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение
Владелецу ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение - в отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Совет по защите Карапетяна в соцсетях.
Владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.
Сразу после этого власти заявили о решении выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы. Обыски и аресты прошли в ГК "Ташир".
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