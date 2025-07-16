Владелецу ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение - в отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Совет по защите Карапетяна в соцсетях.

Владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Сразу после этого власти заявили о решении выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы. Обыски и аресты прошли в ГК "Ташир".