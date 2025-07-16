Пашинян раскрыл цель национализации "Электрических сетей Армении"

Целью национализации "Электрических сетей Армении" является то, что на данном этапе государство должно взять на себя управление.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"Государство должно взять на себя управление "Электрическими сетями", и для начала выяснить, что там происходит. Хочу обратить наше внимание на то, что это история началась не сейчас, наше недовольство и наши месседжи начались давно", - сказал он.

По его словам, начались они после его визитов в регионы Армении.

"Наша цель заключается в том, что на данном этапе государство должно взять на себя управление, но мы, отнюдь, не заявляли, что после национализации именно государство будет всегда являться управляющим энергетическими сетями Армении. Потому что, смотрите, мы говорили об аутсорсинге, и наша задача - найти самого эффективного менеджера, при этом сформировать очень четкий механизм общественного и государственного контроля над этим управлением", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Армении подписан закон о национализации "Электросетей".