https://news.day.az/world/1766492.html В Армении подписан закон о национализации "Электросетей" Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.
В Армении подписан закон о национализации "Электросетей"
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.
"Президент республики Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике", - говорится в сообщении.
3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".
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