В Армении подписан закон о национализации "Электросетей"

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.

"Президент республики Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике", - говорится в сообщении.

3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".