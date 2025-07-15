https://news.day.az/politics/1767954.html Азербайджан и НАТО обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО В Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча представителей Министерства обороны Азербайджана с группой экспертов НАТО. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны.
Азербайджан и НАТО обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО
В Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча представителей Министерства обороны Азербайджана с группой экспертов НАТО.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны.
Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также по перспективам его развития.
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