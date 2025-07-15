Азербайджан и НАТО обсудили перспективы развития сотрудничества

В Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча представителей Министерства обороны Азербайджана с группой экспертов НАТО.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны. 

Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также по перспективам его развития.