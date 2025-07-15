Нейросеть Google отказалась играть в шахматы

Новейшая языковая модель от Google, Gemini, отказалась от шахматного поединка с игровой консолью Atari 2600. Решение было принято после того, как искусственный интеллект узнал о предыдущих победах винтажной системы над такими гигантами, как ChatGPT от OpenAI и Microsoft Copilot.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Register.

Инициатором необычного турнира стал инженер Роберт Карузо, который последовательно стравливал передовые ИИ с классической игрой Atari Chess. После того как основанные на технологиях OpenAI чат-боты потерпели поражение, Карузо решил проверить возможности принципиально иной мультимодальной модели от Google.

В начале диалога о предстоящем матче Gemini проявила самоуверенность. Модель заявила, что почти наверняка одержит победу, поскольку ее оппонент "даже близко не является большой языковой моделью". Разработка Google утверждала, что по своим возможностям "больше похожа на современный шахматный движок", способный просчитывать миллионы ходов. В ответ Карузо напомнил, что ее предшественники также хвастались своими способностями, но в итоге уступили.

Эта информация кардинально изменила настрой Gemini. Нейросеть признала, что преувеличила свое мастерство, и предположила, что ей "будет очень трудно противостоять игровому движку Atari 2600 Video Chess". Взвесив риски, искусственный интеллект пришел к выводу, что "с точки зрения времени самым эффективным и разумным решением, вероятно, будет отмена матча".

Таким образом, игровая приставка 1977 года Atari 2600 с процессором на 1,19 МГц и 128 байтами оперативной памяти заставила отступить одну из самых мощных нейросетей мира, не дав ей сделать ни одного хода.