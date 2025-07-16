https://news.day.az/world/1768075.html

В Исландии в 12-й раз извергается вулкан - ВИДЕО

В Исландии в 12-й раз за четыре года началось извержение вулкана Рейкьянес. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на примерно километр. Лава движется на юго-восток, не приближаясь при этом к объектам инфраструктуры"