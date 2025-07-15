https://news.day.az/world/1767944.html Индийский бегун-марафонец погиб в ДТП в возрасте 114 лет Индийский бегун Фауджа Сингх, участвовавший в десятикилометровом забеге в возрасте 101 года, погиб в ДТП в Пенджабе. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Hindustan Times. По данным журналистов, мужчину сбил автомобиль в момент, когда он переходил дорогу в деревне Беас. Скончался Сингх в частной больнице в Джаландхаре.
Индийский бегун-марафонец погиб в ДТП в возрасте 114 лет
Индийский бегун Фауджа Сингх, участвовавший в десятикилометровом забеге в возрасте 101 года, погиб в ДТП в Пенджабе.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Hindustan Times.
По данным журналистов, мужчину сбил автомобиль в момент, когда он переходил дорогу в деревне Беас. Скончался Сингх в частной больнице в Джаландхаре.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре