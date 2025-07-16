Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном строятся на братстве, добрососедстве и сотрудничестве

В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым один на один.

"Мы опираемся на прочный исторический фундамент, общность и родство двух народов, обоюдное понимание необходимости друг другу, ясное видение стратегических перспектив партнерства, готовность задействовать совокупный политический, экономический, ресурсный потенциал на благо наших народов и государств, для их благополучия и процветания", - сказал он.