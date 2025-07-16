В России разбился вертолет

- Все присутствовавшие на борту погибли

Сотрудники оперативных и экстренных служб обнаружили в Хабаровском крае РФ вертолет Ми-8Т, который ранее пропал на Дальнем Востоке по пути из Охотска в Магадан.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Восточном межрегиональном управлении Следственного комитета РФ на транспорте.

Вертолет потерпел крушение и полностью разрушен. На борту находились пятеро человек - три члена экипажа и два техника.

"По предварительной информации, все находившиеся на борту Ми-8 погибли", - передает телеканал.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, вертолет нашли в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края. Судно находилось на склоне горы, где отсутствует спутниковое покрытие. На кузове обнаружены следы горения.