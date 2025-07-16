https://news.day.az/world/1768029.html В Армении уволили министра Министр окружающей среды Армении Акоп Симидян освобожден от занимаемой должности. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Армении. На его место назначен бывший главный советник премьера Амбарцум Матевосян.
В Армении уволили министра
Министр окружающей среды Армении Акоп Симидян освобожден от занимаемой должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Армении.
На его место назначен бывший главный советник премьера Амбарцум Матевосян.
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