https://news.day.az/world/1767880.html В Венесуэле мощный оползень разрушил десятки домов - ВИДЕО В Венесуэле мощный оползень разрушил десятки домов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сотни семей остались без крыши над головой. Масштабный обвал горы произошёл после проливных дождей. Оползень шириной около 800 метров и длиной более 1,3 километра разрушил как минимум 18 домов.
В Венесуэле мощный оползень разрушил десятки домов - ВИДЕО
В Венесуэле мощный оползень разрушил десятки домов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сотни семей остались без крыши над головой.
Масштабный обвал горы произошёл после проливных дождей. Оползень шириной около 800 метров и длиной более 1,3 километра разрушил как минимум 18 домов.
Специалисты говорят, что опасность не миновала - возможны новые оползни.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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