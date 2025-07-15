В Венесуэле мощный оползень разрушил десятки домов

В Венесуэле мощный оползень разрушил десятки домов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сотни семей остались без крыши над головой.

Масштабный обвал горы произошёл после проливных дождей.  Оползень шириной около 800 метров и длиной более 1,3 километра разрушил как минимум 18 домов.

Специалисты говорят, что опасность не миновала - возможны новые оползни.

Представляем вашему вниманию данное видео: