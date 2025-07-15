Франция делает еще один отчаянный шаг

Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее обеспеченных граждан для сокращения бюджетного дефицита.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Он подчеркнул, что правительство будет действовать по принципу: "кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше". Кабмин введет так называемый "вклад солидарности для наиболее высоких доходов".

Байру добавил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.

В апреле глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что для наиболее обеспеченной части французов могут повысить налоги.