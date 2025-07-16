https://news.day.az/world/1768000.html Сильный ветер в Спитаке сорвал проведение Дня общины - ВИДЕО В Спитаке из-за сильного ветра отложено мероприятие, приуроченное ко Дню общины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный ветер в Спитаке сорвал проведение Дня общины - ВИДЕО
В Спитаке из-за сильного ветра отложено мероприятие, приуроченное ко Дню общины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Организаторы сообщили, что празднование перенесено на более позднюю дату, о которой объявят позже.
По предварительным данным, решение было принято в целях обеспечения безопасности участников и гостей.
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