Сильный ветер в Спитаке сорвал проведение Дня общины

В Спитаке из-за сильного ветра отложено мероприятие, приуроченное ко Дню общины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Организаторы сообщили, что празднование перенесено на более позднюю дату, о которой объявят позже.

По предварительным данным, решение было принято в целях обеспечения безопасности участников и гостей.